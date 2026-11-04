Kocaeli’nin Derince ilçesinde, lüks bir otomobilden gelen otomatik acil durum çağrısı ekipleri harekete geçirdi. Yoldan çıkarak ormanlık alandaki uçuruma yuvarlanan ve alev alan araçta, tanınmış iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedenine ulaşıldı.

OTOMATİK ACİL DURUM ÇAĞRISI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Derince ilçesindeki Taşköprü Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki lüks otomobilin akıllı güvenlik sistemi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kaza ve acil durum bildirimi gönderdi. Otomatik olarak iletilen konum bilgisi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ALEV ALAN OTOMOBİLDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin yoldan çıkarak ormanlık alandaki uçuruma yuvarlandığını ve alev aldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Kapıları kilitli olan otomobilde arama yapan ekipler, iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

OLAY YERİNDE 5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, sarp ormanlık alanda ve kullanılamaz hale gelen otomobilin çevresinde yaklaşık 5 saat boyunca delil çalışması yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Zeynel Abidin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk bulgular doğrultusunda, iş insanının araç kullandığı sırada kalp krizi geçirmiş olabileceği, bu nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobilin uçuruma yuvarlanarak alev aldığı ihtimali değerlendiriliyor.

Jandarma ekiplerinin olayın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.