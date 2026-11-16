ANKA- Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan olayda, Şazıl Tekin'in içinde 32 bin lira bulunan elbiselerini koyduğu poşet yanlışlıkla çöpe atıldı. Poşetin kızı tarafından atıldığını fark eden Tekin, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi.
ÇÖP KAMYONUNUN İZİNİ SÜRDÜLER
İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, poşetin atıldığı çöp kamyonunun güzergâhını takip etti. Ekipler, çöp taşıyan araçların boşaltıldığı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde arama başlattı.
32 BİN LİRA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Tesiste yapılan aramalar sonucunda içinde 32 bin lira bulunan poşete ulaşıldı. Bulunan para, eksiksiz şekilde Şazıl Tekin'e teslim edildi.