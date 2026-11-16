Kızının çöpe attığı poşet 32 bin liraya mal oluyordu! Belediye ekipleri seferber oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Şazıl Tekin'in içinde 32 bin lira bulunan elbiselerini koyduğu poşet, kızı tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Durumu fark eden Tekin'in yardım istemesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Çöp kamyonunun izini süren ekipler, tesiste yaptıkları aramada parayı bularak sahibine eksiksiz teslim etti.