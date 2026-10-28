Medyapım, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı yeni projenin hazırlıklarına başladı. Ocak ayında NOW ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin adı ve oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı. Kulislerde ise projenin, Cansu Dere’nin ekranlara dönüşü olacağı konuşuluyor.

Yapım şirketi Medyapım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni dizisinin hazırlıklarına başlandığını duyurdu. “Yeni bir hikâye, yeni bir heyecan!” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, senaryoyu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı belirtildi.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan yapımın ocak ayında yayın hayatına başlaması hedefleniyor. Ancak dizinin ismi ve oyuncu kadrosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN SONRA YENİ PROJE

Melis Civelek ve Zeynep Gür, Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetini ilk bölümünden itibaren kaleme alıyordu. İkilinin diziden ayrıldığı haberleri ekim ayının ilk haftasında gündeme gelmişti. Ayrılığın, senaryonun ilerleyişi konusunda yapım şirketiyle yaşanan görüş ayrılığının ardından gerçekleştiği öne sürülmüştü.

16 Ekim’de yayınlanan 143. bölümle birlikte iki ismin adı dizinin jeneriğinden çıkarıldı. Senaryo ekibinde yaşanan değişikliğin ardından Ozan Yurdakul’un da aralarında bulunduğu yeni bir ekip görevi devraldı.

Civelek ve Gür, Anne Yarısı projesindeki çalışmalarını sürdürürken yeni dizileri için daha önce Yasak Elma projesinde de birlikte çalıştıkları Medyapım ile yeniden bir araya geldi.

CANSU DERE İDDİASI GÜNDEMDE

Projenin adı, eylül ayının sonunda kulislerde ilk kez Mavi Orkide olarak gündeme gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Cansu Dere’nin de NOW’da yayınlanması planlanan dizi için Medyapım ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere, son olarak 2020-2022 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat vermişti.

Ünlü oyuncunun yeni projede yer alıp almayacağına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, dizide kendisine hangi oyuncunun eşlik edeceği de merak konusu oldu.