Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı motosikletin aynısından almak için yaklaşık 4 milyon lira ödediği öne sürüldü. Özel üretim motosikletin üzerine oyuncunun adının kısaltması ve uğurlu sayısı olan 8 işlendi.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un özel üretim yarış motosikleti için yaklaşık 4 milyon lira ödediği iddia edildi. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Tatlıtuğ, aylarca sıra beklendiği belirtilen motosikleti kendisine özel ayrıntılarla kişiselleştirdi.

Tatlıtuğ, bir süre önce milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Kocaeli'deki pistte bir araya gelerek ileri sürüş teknikleri üzerine çalışmıştı. Oyuncu, derslerin ardından Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığı motosikletin aynısından almak istedi.

Haberdeki iddiaya göre Tatlıtuğ, Razgatlıoğlu'nun referansı sayesinde uzun süre sıra beklenen motosiklete öncelikli olarak ulaştı ve alışveriş için yaklaşık 4 milyon lira ödedi.

ADININ KISALTMASI VE UĞURLU SAYISI İŞLENDİ

Motosikletin üzerine, Kıvanç Tatlıtuğ'un adının kısaltması olan “KVNC R-SPEC” ibaresi işlendi. Oyuncu, uğurlu sayısı olan 8'i de motosikletine yazdırdı.

Haberde, motosikletteki “ONE OF ONE” ifadesinin ise modelin dünyada yalnızca bir adet üretildiğini belirttiği aktarıldı.