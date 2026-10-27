Soğuk hava ve yağışlı yollar, araçların bazı parçalarını daha önemli hale getiriyor. Lastikler, akü, silecekler ve aydınlatma sistemi kış ayları başlamadan kontrol edilerek yolda kalma riski azaltılabilir.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte otomobil sahiplerinin araçlarını mevsim koşullarına hazırlaması gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan soğuklar, akü performansını etkileyebilir. Aracın geç çalışması veya marş sırasında zorlanması gibi belirtiler varsa akünün kontrol ettirilmesi yararlı olabilir.

Lastiklerin diş derinliği, genel durumu ve basıncı güvenli sürüş açısından önem taşıyor. Yağışlı ve soğuk yollarda uygun lastik kullanımı, aracın yol tutuşunu etkileyebilir. Kış lastiği gereklilikleri ve uygulama tarihleri ise araç türüne ve yürürlükteki kurallara göre kontrol edilmeli.

Sileceklerin camı düzgün temizlemesi, cam suyu sisteminin çalışması ve farların yeterli aydınlatma sağlaması da görüş güvenliğinin temel parçaları arasında bulunuyor. Soğutma sıvısı ve motor yağı gibi bakım kalemlerinin de üretici tavsiyelerine uygunluğu gözden geçirilmeli.

Sürücülerin araçta reflektör, ilk yardım çantası ve gerekli acil durum ekipmanlarını bulundurması da önem taşıyor. Uzun yola çıkmadan önce genel kontrol yaptırmak ve hava durumunu incelemek, kış şartlarında daha hazırlıklı olmayı sağlayabilir.