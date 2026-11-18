Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte otomobillerde akü, lastik, antifriz ve motor yağı kontrolleri önem kazanıyor. Araç sahiplerinin kış aylarında yaptığı bazı ihmaller, hem arıza riskini hem de trafik güvenliği sorunlarını artırabiliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi otomobillerin mekanik ve elektrik sistemlerini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle uzun süre kullanılan veya bakımları aksatılan araçlarda kış aylarında çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Araç sahiplerinin soğuk hava koşullarına hazırlık yaparken yalnızca lastik değişimine odaklanmaması gerekiyor. Akü, soğutma sistemi, silecekler ve aydınlatma ekipmanları da kontrol edilmesi gereken parçalar arasında bulunuyor.

Kış bakımının zamanında yapılması, beklenmedik arızaların önlenmesine yardımcı olabiliyor.

AKÜ VE ANTİFRİZ KONTROLÜ İHMAL EDİLMEMELİ

Soğuk havalarda akü performansı düşebiliyor. Özellikle kullanım ömrünün sonuna yaklaşan aküler, düşük sıcaklıklarda motorun çalıştırılmasında sorun çıkarabiliyor.

Motor soğutma sistemindeki antifriz oranının da üretici tavsiyelerine uygun olması gerekiyor. Yetersiz antifriz, soğutma sisteminde donma ve hasar riskini artırabiliyor.

Araç sahiplerinin bu kontrolleri uzman servislerde yaptırması öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ VE GÖRÜŞ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Kış aylarında yol tutuşunu artırmak için uygun lastik kullanılması gerekiyor. Lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmeli.

Ayrıca sileceklerin düzgün çalışması, cam suyunun donmaya karşı uygun olması ve farların temiz tutulması da sürüş güvenliği açısından önem taşıyor.

Özellikle yağışlı ve buzlanma riski bulunan yollarda sürücülerin takip mesafesini artırması ve hızlarını yol koşullarına göre ayarlaması gerekiyor.