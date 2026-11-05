Daltonlar organize suç örgütü üyesi olduğu belirtilen ve iki ayrı suçtan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin, Gürcistan'da yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edildi. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT koordinasyonunda yürütüldü.

ANKA- İçişleri Bakanlığı, Daltonlar organize suç örgütü üyesi olduğu belirtilen Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şahin'in Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirildi.

İKİ AYRI SUÇTAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Gökhan Şahin hakkında iki ayrı suçtan kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Şahin'in uluslararası seviyede arandığı suçlamalar şöyle sıralandı:

-Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama

-Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, iade işleminin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü Üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Ülkemize İade Edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan ülkemize iadesi sağlandı."