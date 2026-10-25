Gaziantep’te esnaf odasını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki esnaf odası ziyaretinde kendisine hediye edilen geleneksel Kırgız kıyafetlerini giydi. Fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan’a atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” sözleriyle çevresindekileri güldürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep programı kapsamında gerçekleştirdiği esnaf odası ziyaretinde kendisine hediye edilen geleneksel Kırgız kıyafetlerini ve şapkayı giydi. Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esprili bir göndermede bulunan Kılıçdaroğlu, çevresindekileri güldürdü.

KILIÇDAROĞLU’NDAN “BUNU PAYLAŞMAYIN” SÖZLERİ

Kırgız kıyafetleriyle fotoğraf çektirdiği sırada çevresindekilere seslenen Kılıçdaroğlu, “Bunu paylaşmayın yalnız. Erdoğan duyarsa ‘Krallığını mı ilan ettin?’ der” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri ziyaret sırasında gülüşmelere neden olurken, o anlar kameralara yansıdı. Görüntüler daha sonra sosyal medyada da paylaşıldı.

MEKKE ANLAŞMASI İÇİN “EVET” DİYECEK

Kılıçdaroğlu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunmayı öngören Mekke Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmaya yönelik eleştirilerinin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin teklife “evet” oyu vereceğini açıkladı.

Anlaşmayla ilgili ilk endişesinin, Türkiye ile İran arasında olası bir çatışmaya zemin hazırlayıp hazırlamayacağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu kaygılarını Bolu’da düzenlenen toplantıda da dile getirdiğini söyledi.

“İRAN’LA ÇATIŞMA BÖLGEYE DE DÜNYAYA DA ZARAR VERİR”

Mekke Anlaşması’nın Müslüman dünyasında Şii-Sünni çatışmasını tetikleyebileceği ihtimalinden endişe duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, İran’ın anlaşmayı uygun bulduğuna ilişkin açıklamasının ardından değerlendirmelerinin değiştiğini kaydetti.

Türkiye’nin İran’a güvence vermiş olabileceğini düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, her iki ülkenin de bölgenin önemli güçleri olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile İran arasında yaşanabilecek olası bir çatışmanın hem bölgeye hem de dünyaya zarar vereceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sürecin barış ekseninde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YENİ ÜLKELERİN KATILIMI MESAJI

Mekke Anlaşması’nın ilerleyen süreçte farklı ülkelerin katılımına açık olabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, İran ve Mısır’ın da anlaşmaya dahil olabileceğini düşündüğünü belirtti. Üç çekirdek ülkenin ortak kabulüyle yeni üyelerin de anlaşmaya katılabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, teklifin gerekçelerini ve konuya ilişkin açıklamaları incelediklerini söyledi.

Anlaşmaya yönelik eleştirilerinin devam ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, buna rağmen CHP’nin teklifin kabulü yönünde oy kullanacağını belirterek, “Eleştirilerimiz var ama Mekke Anlaşması’na ‘evet’ diyeceğiz” dedi.