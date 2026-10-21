Kira sözleşmesi yapılırken ev sahibine güvence bedeli ödeyen kiracılar, taşınmazdan ayrılırken bu tutarın ne zaman ve hangi koşullarda geri alınacağını merak ediyor.

Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut ve çatılı iş yeri kiralarında güvence bedeli, kural olarak üç aylık kira bedelini aşamıyor. Güvence bedelinin bankada vadeli bir tasarruf hesabında tutulmasına ilişkin yasal düzenlemeler de bulunuyor.

DEPOZİTO İADESİ İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Kiracının öncelikle kira sözleşmesini incelemesi ve evin teslim durumunu belgeleyebilmesi gerekiyor. Taşınmazın teslimi sırasında fotoğraf çekilmesi, anahtar tesliminin yazılı olarak kayıt altına alınması ve varsa sayaç bilgilerinin kaydedilmesi yararlı olabilir.

Ev sahibinin depozitodan kesinti yapabilmesi, somut olayın koşullarına ve hukuki dayanağa bağlı. Olağan kullanımdan kaynaklanan eskime ile kiracının neden olduğu zararların birbirinden ayrılması gerekiyor.

Kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık çıkarsa yazılı iletişim ve ödeme belgeleri önem kazanıyor. Uyuşmazlığın niteliğine göre arabuluculuk ve yargı yolları gündeme gelebiliyor.

Depozito iadesinde sorun yaşamamak için taşınmazın tesliminin belgelenmesi ve sözleşmede yer alan şartların önceden kontrol edilmesi öneriliyor.