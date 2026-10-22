Kiralanan evden ayrılırken depozitonun tamamının geri alınamaması sık görülen anlaşmazlıklardan biri. Sözleşme, ödeme kayıtları ve evin teslim durumuna ilişkin belgeler bu süreçte belirleyici olabilir.

Depozito, kira ilişkisi sırasında doğabilecek belirli yükümlülükler için güvence amacıyla alınır. Kiracı evden ayrıldığında depozitonun hangi koşullarda iade edileceği, sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.

Kiracının olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ile kendi kusurundan kaynaklanan hasarı birbirinden ayırması önemlidir. Her çizik veya eskiyen eşya için otomatik olarak depozitonun tamamının kesilmesi gerektiği söylenemez.

Evden çıkarken odaların, duvarların, mutfak ve banyonun fotoğraflarını çekmek; anahtar teslimini yazılı belgeyle kayıt altına almak olası uyuşmazlıkları azaltabilir.

Kiracı, depozitonun hangi gerekçeyle kesildiğini öğrenmek isteyebilir ve varsa hasar iddialarına ilişkin belgeleri talep edebilir. Ev sahibi de kesinti iddiasını açıklayabilecek fotoğraf, fatura veya diğer kayıtları saklamalıdır.

Depozitonun ne zaman ve hangi yöntemle verildiğine ilişkin banka dekontu veya makbuz da saklanmalı. İade yapılmaması halinde önce yazılı bir talep iletilmesi, anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlığın niteliğine göre başvuru yollarının değerlendirilmesi mümkündür.

Depozito konusunda yaşanan her anlaşmazlığın sonucu aynı olmayacağından, sözleşme ve olayın özellikleri birlikte incelenmelidir.