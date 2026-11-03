TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kasım ayında konut ve işyeri kiralarına uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,23 olarak hesaplandı. Geçen ay bu oran yüzde 31,49 düzeyindeydi.

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kasım ayında konut ve iş yerlerine uygulanabilecek kira artış oranı da belli oldu. Kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek kiracılar için yasal artış sınırı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 31,23 olarak hesaplandı.

KİRA ARTIŞINDA YASAL ÜST SINIR YÜZDE 31,23

Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut ve çatılı iş yeri kiralarında uygulanacak artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını aşamıyor. Buna göre kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılara yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 31,23 olacak.

Ev sahipleri, kira artışını bu oranı geçmeyecek şekilde belirleyebilecek. Daha düşük bir artış oranı uygulanması da mümkün olacak.

2026 YILINDA AY AY KİRA ARTIŞ ORANLARI

2026 yılında açıklanan kira artış oranları şöyle:

·Ocak: Yüzde 34,88

·Şubat: Yüzde 33,98

·Mart: Yüzde 33,39

·Nisan: Yüzde 32,82

·Mayıs: Yüzde 32,43

·Haziran: Yüzde 32,24

·Temmuz: Yüzde 32,03

·Ağustos: Yüzde 31,90

·Eylül: Yüzde 31,79

·Ekim: Yüzde 31,49

·Kasım: Yüzde 31,23

KİRA ARTIŞ ORANI YIL BOYUNCA GERİLEDİ

2026 yılının ocak ayında yüzde 34,88 olarak uygulanan kira artış tavanı, yıl boyunca düşüş gösterdi. Kasım ayında yüzde 31,23'e kadar gerileyen oran, ocak ayına kıyasla 3,65 yüzde puan azaldı.

25 BİN LİRALIK KİRA 32 BİN 807 LİRAYA ÇIKACAK

Yüzde 31,23'lük kira artış oranının mevcut kira bedellerine göre hesaplanmasıyla yeni kira tutarları şöyle olacak:

-15 bin TL kira: 4 bin 684,50 TL zamla 19 bin 684,50 TL

-20 bin TL kira: 6 bin 246 TL zamla 26 bin 246 TL

-25 bin TL kira: 7 bin 807,50 TL zamla 32 bin 807,50 TL

-30 bin TL kira: 9 bin 369 TL zamla 39 bin 369 TL

-35 bin TL kira: 10 bin 930,50 TL zamla 45 bin 930,50 TL

-40 bin TL kira: 12 bin 492 TL zamla 52 bin 492 TL

-50 bin TL kira: 15 bin 615 TL zamla 65 bin 615 TL

Buna göre mevcut kirası 25 bin TL olan bir kiracı, yüzde 31,23'lük yasal üst sınır üzerinden zam yapılması halinde aylık 7 bin 807,50 TL artışla yeni dönemde 32 bin 807,50 TL kira ödeyecek.