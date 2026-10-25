Kolombiya’da kira borcu nedeniyle evine gidilen sosyal medya fenomeni Duran’ın adresinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu. Silah ruhsatı olmadığını kabul eden fenomen, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kolombiya'nın Cali kentindeki Pance bölgesinde, sosyal medya fenomeni Wendy Jeanette Duran Bocanegra'nın (24) ödenmeyen kira borçları nedeniyle evine giden yetkililer, karşılaştıkları manzara karşısında harekete geçti. Evde mühimmat fark edilmesi üzerine düzenlenen polis baskınında tüfek, tabancalar, yüzlerce mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

LÜKS EVDE AMERİKAN YAPIMI TÜFEK VE 977 MERMİ BULUNDU

ABD doğumlu ve Kolombiya vatandaşlığı da bulunan fenomenin evinde yapılan detaylı aramalarda, 5,56 milimetre çapında Amerikan yapımı Colt marka bir tüfek ile 9 milimetre çapında iki Glock tabanca bulundu. Ekipler ayrıca toplam 977 tüfek mermisi, 35 mermi kapasiteli şarjör, iki holografik nişangâh ve lazer aparatlarına el koydu.

Aramalarda silah ve mühimmatın yanı sıra 4 bin 844 dolar nakit para, para sayma makinesi, iki hassas terazi, iki dizüstü bilgisayar, bir cep telefonu ve türü açıklanmayan uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

"SİLAH RUHSATIM YOK" DEDİ, TUTUKLANDI

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili gerekli izinlere sahip olmadığını belirttiği aktarılan fenomen gözaltına alındı. Kolombiya Başsavcılığı, Duran hakkında ateşli silah ve mühimmatın üretimi, ticareti ve taşınmasına ilişkin suçlamalarda bulundu.

Mahkemeye çıkarılan genç kadın, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesine rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde uyuşturucu maddeler bulunmasına karşın, bu aşamada fenomen hakkında uyuşturucu suçlaması yöneltilmedi.

FENOMENİN SİLAH KAÇAKÇILIĞI BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Sosyal medyada "sociallywendyy" kullanıcı adıyla tanınan Duran, takipçileriyle spor, moda, sağlıklı yaşam ve seyahat içerikleri paylaşıyordu.

Kolombiya Başsavcılığı, ele geçirilen silah ve mühimmatın nereden temin edildiğini ve olası suç bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.