CHP Meclis Grubu bütçesinden YENİ Parti’ye 5,1 milyon lira “usulsüz” aktarıldığı iddiası gündeme oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu tutarın iadesi için ihtar gönderdiklerini belirtti.

CHP ile YENİ Parti arasında, CHP Meclis Grubu bütçesinden aktarıldığı öne sürülen 5 milyon 100 bin lira nedeniyle tartışma yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre, CHP milletvekillerinin maaşlarından yapılan kesintilerle oluşturulan Meclis Grubu bütçesindeki paranın, YENİ Parti’nin kuruluşundan bir gün önce 'usulsüz' şekilde aktarıldığı iddia edildi.

Mutlak butlan sürecinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu paranın partiye iade edilmesi için YENİ Parti’ye ihtar gönderdiklerini açıkladı.

“PARANIN İADESİNİ İSTEDİK”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin banka hesabındaki paranın tasfiye edildiğini belirterek yapılan işlemi eleştirdi. Konuyla ilgili YENİ Parti’ye yazı gönderdiklerini ve paranın iadesini talep ettiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, imza yetkisinin kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılmasının doğru olmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı.

Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik.

İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil.

Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir"

“ÖDEME YAPILMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, talep edilen tutarın iade edilmemesi halinde yargı yoluna başvuracaklarını belirtti.

Özgür Özel ve diğer YENİ Parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunabileceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, para aktarımının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına göre CHP, gönderdiği ihtarın ardından söz konusu tutarın iade edilmesini bekliyor.