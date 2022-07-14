Kılıçdaroğlu ‘masa ve adaylık’ sorusuna hangi yanıtı verdi?  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan 7 Ağustos tarihinde Ankara’da yapılacak olan ‘Altılı Masa’ toplantısına diğer yandan ise çıkacağı yurt gezisine hazırlanıyor. Bayram tatilini Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren ve enerji depolayan Kılıçdaroğlu, çalışma takvimini de yeniden düzenledi. CHP lideri yaz ayları boyunca Türkiye’nin değişik illerine gidecek. Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz’da Balıkesir, 2 Ağustos’ta Ağrı, 9 Ağustos’ta ise Edirne’de olacak.

MİLLETİN KÜRSÜSÜ

TBMM tatilde olduğu için, salı günleri yapılan grup konuşması formatı, bu kez kent meydanlarına taşınacak. Kılıçdaroğlu halka meclis kürsüsünden değil, ‘Milletin Kürsüsü’nden seslenecek. Ülkenin değişik yerlerinde yapılacak olan açık hava toplantılarına, halkın yanı sıra milletvekilleri de katılacak.

Peki Kılıçdaroğlu bu toplantılarda ne anlatacak?

Gelin bu sorunun cevabını, bayramda sohbet ettiğim CHP’nin önceki dönem bir milletvekilinden öğrenelim…

NET SORUYA, NET CEVAP

CHP eski milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nu sık sık ziyaret eder, izlenimlerini aktarır, önerilerini sunarlar… ‘Az konuşması, çok dinlemesi’ özelliğiyle tanınan CHP lideri, genelde yorum yapmaz, söylenenleri dinler, gerekli gördüğü takdirde ise not alır.

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edenler, CHP liderinin bu özelliğinin son dönemlerde biraz değiştiğini, sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladığını ifade ediyorlar.

Bu sohbetlere katılan eski bir milletvekili arkadaşımızın aktardıkları da bunu kanıtlar nitelikte… Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette “Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?” diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan “Adayım’’ yanıtını veriyor.

Milletvekili arkadaşımız bunun üzerine, “Peki, Altılı Masa’dan isminiz çıkar mı?” diye sorunca, CHP lideri bu kez “Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…” diyor.

GÜNDEM BELLİ

Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda açıkça ortaya koyduğu ve birçok kişiyle paylaştığı net tavrı, aslında ‘Milletin Kürsüsü’nde ne anlatacağını da gösteriyor. CHP lideri, meydanlarda adaylığına ilişkin güçlü mesajlar vermeye hazırlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün de yazdığım üzere mili güvenlik konularından eğitime, savunma sanayiinden emeklilik yaşı düzenlemesine dek birçok konuda uzmanlarından brifingler alıyor. Mavi Vatan, Suriye, KKTC – Kıbrıs konularına da yoğunlaşan Kılıçdaroğlu’nun ‘Milletin Kürsüsü’nde yapacağı konuşmalarda ise ağırlıklı olarak ekonomik krize ve çözüm yöntemlerine değineceği belirtiliyor.

HALK DA KONUŞACAK

Tabii bu toplantılar, demokratik katılım açısından da ilginç bir deneyime sahne olacak. Zira; toplantıları izleyen yurttaşlar, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından, CHP liderine doğrudan soru da yöneltebilecek.

Bakalım Kılıçdaroğlu’na hangi sorular gelecek, Kılıçdaroğlu hangi cevapları verecek?

Belli ki; yaz ayları siyaset dünyası için sıcak geçecek…

İYİ PARTİ’nin pazarlık hesabı

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda kafasının karışık olduğu, kendisini ziyaret edenlere yaptığı konuşmalardan da görülüyor. Yaklaşık iki ay önce kendisini ziyaret eden Fenerbahçeli bir grup iş insanına “Kemal Bey’in 2018’de bizim için yaptığı fedakarlığı unutmayız. O kimi isterse arkasında dururuz’’ diyen Akşener, başka bir iş insanına ise “adaylık konusunda duyduğu kaygıyı’’ anlatıyor.

Tabii bu arada ilginç gelişmeler de yaşanıyor.

Bunlar sizin de dikkatinizi çekmiştir…

NE OLDU DA SIÇRAMA YAŞANDI?

İYİ PARTİ, Altılı Masa toplantılarının ilk turunun tamamlanmasına sayılı günler kala, oylarının yüzde 20 – 21 bandında olduğunu ilan etti.

Oysa ki; İYİ Parti’nin böyle bir oy oranı yok…

Aksoy Araştırma’nın son çalışmasına göre, İYİ PARTİ 13.7 bandında…

Bugüne dek yaptığı hiçbir araştırmada yanılmayan, Ekrem İmamoğlu’nun 1. ve 2. seçim sonuçlarını ‘kılı kılına’ bilen Aksoy Araştırma’nın ortaya koyduğu veri, haliyle bir soruyu sormamızı da gerekli kılıyor?

O soru şu:

“Nereden çıktı bu yüzde 21?”

İYİ Parti’nin birdenbire yüzde 21 ilan edilmesinin ardından yatan sebep çok belli…

SİYASET OYUNU KURUYORLAR

İYİ PARTİ, Altılı Masa’ya ‘’özgül ağırlık’’ koyarak oturmak ve cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda ‘kilit’ parti olmak istiyor. “Bakın CHP ile neredeyse eşit oy alıyorum’’ mesajı veren İYİ PARTİ, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önündeki tek engel olarak görünüyor. İYİ PARTİ, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin hiçbir sıcak mesaj vermiyor. CHP liderinin aday olması halinde, kendilerine gelmesini düşündükleri bir kısım oyun, CHP’ye gideceğinden kaygı duyan İYİ Parti yönetimi, bu yüzden ‘’CHP ile özdeşleşmemiş’’ bir isim arayışında…

Altılı Masa’nın bileşenlerinden olan İYİ PARTİ’nin bu tavrı, ilginç gelişmelere yol açacak gibi görünüyor.

Ancak benim edindiğim bilgi ve izlenim o ki; Kılıçdaroğlu, ‘her koşulda’ aday olmaya kararlı ve tüm hazırlığını da buna göre yapıyor. Ekrem İmamoğlu’nun, CHP liderinin aday olmaması yönünde yaptığı lobinin ve Ankara’ya gönderdiği mesajların da bu kararlılık karşısında herhangi bir sonuç alamayacağı görülüyor.