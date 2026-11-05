Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te düzenlenen mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan beş teğmen hakkında MSB disiplin soruşturması başlatmış ve genç subayların TSK’den ihraç edilmesine karar verilmişti. Buna karşı dava açan teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Görevine dönen Deniz Demirtaş hakkında süreç, MSB’nin itirazıyla yeniden değişti. Demirtaş, karara tepki göstererek, “Haksızca mesleğimden ihraç edildim. İki defa ihraç edilmiş oldum” dedi.
BEŞ TEĞMEN HAKKINDA İHRAÇ KARARI VERİLMİŞTİ
Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’te düzenlenen resmi mezuniyet töreninin ardından bazı teğmenler, tören alanında kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı. Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından olayla ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştı.
Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin TSK’nın “disiplin ve itibarını zedelediği” gerekçesiyle beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmesine karar vermişti.
İhraç edilen teğmenler yargı yoluna başvururken, bu isimlerden biri de Deniz Demirtaş olmuştu. İdare Mahkemesi, Demirtaş hakkında verilen “Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası”nı oy birliğiyle iptal etmişti.
Mahkeme, teğmen Deniz Demirtaş’a atfedilen “hizmete engel davranışlarda bulunmak” fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığına hükmetmişti. Bu gerekçeyle MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varmıştı.
GÖREVE İADE KARARI İPTAL EDİLDİ
TSK’dan ihraç edilmesinin ardından mahkeme kararıyla göreve iade edilen Demirtaş’ın bu kararı, MSB’nin itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan Deniz Demirtaş, “Haksızca mesleğimden ihraç edildim... İki defa ihraç edilmiş oldum” ifadelerini kullandı.
30 BİN LİRA VEKÂLET ÜCRETİ ÖDEYECEK
Son kararda Teğmen Deniz Demirtaş’ın davranışları ağır disiplinsizlik kapsamında değerlendirildi. Mahkeme, Demirtaş’ın 30 bin lira vekâlet ücreti ödemesine hükmetti.