TSK’dan ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla görevine dönen teğmen Deniz Demirtaş’ın iade kararı, MSB’nin itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Demirtaş’ın davranışlarını ağır disiplinsizlik kapsamında değerlendiren mahkeme, 30 bin lira vekalet ücreti ödemesine de hükmetti.

Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te düzenlenen mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan beş teğmen hakkında MSB disiplin soruşturması başlatmış ve genç subayların TSK’den ihraç edilmesine karar verilmişti. Buna karşı dava açan teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Görevine dönen Deniz Demirtaş hakkında süreç, MSB’nin itirazıyla yeniden değişti. Demirtaş, karara tepki göstererek, “Haksızca mesleğimden ihraç edildim. İki defa ihraç edilmiş oldum” dedi.

BEŞ TEĞMEN HAKKINDA İHRAÇ KARARI VERİLMİŞTİ