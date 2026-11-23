Sarıyer Uskumruköy’de görülen aslanın sahibi olduğu öne sürülen Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu öne sürülmüştü. Bardakcı'nın gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaşması, iddiaların gündeme gelmesine neden olmuştu. Paylaşımın ardından aslanın milli futbolcuya ait olabileceği yönündeki yorumlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN ASLAN İDDİALARINA AÇIKLAMA

Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organı GS TV'ye konuştu. Sosyal medyada gündem olan aslanın sahibi olduğu yönündeki iddialara yanıt veren milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim."