Antalya Kaş Devlet Hastanesi’nde 10 Kasım’da düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde skandal iddialar gündeme geldi. Genel Sağlık-İş Sendikası, başhekimin Atatürk kokartını “Ben almayayım” diyerek reddettiğini, siren sesi beklenmeden törene başlandığını ve başhekimin tören bitmeden alandan ayrıldığını öne sürdü. Türk Bayrağı’nın ise arızalı olduğu belirtilen makara nedeniyle törenin bitiminden 45 dakika sonra vinçle yarıya indirildiği kaydedildi. Sendika, başhekimin görevden el çektirilmesini istedi

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Kaş Devlet Hastanesi’nde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen törene ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi. Genel Sağlık-İş Sendikası, tören öncesinde bayrak direğinin çevresinde çöpler bulunduğunu, hastane başhekiminin Atatürk kokartı takmayı reddettiğini ve Türk Bayrağı’nın törenin ardından vinç yardımıyla yarıya indirildiğini ileri sürdü. Sendika, yaşananlarla ilgili idari soruşturma başlatılmasını ve başhekimin görevden el çektirilmesini talep etti.

BAŞHEKİMİN ATATÜRK KOKARTINI REDDETTİĞİ İDDİASI

Genel Sağlık-İş Sendikası'nın açıklamasına göre, 10 Kasım sabahı anma töreni öncesinde hastane bahçesindeki bayrak direğinin çevresinde çöplerin bulunduğu öne sürüldü. Sendika, törene katılan kişilerin temin ederek hastane personeline dağıttığı Atatürk kokartını takması rica edilen başhekimin, “Ben almayayım” diyerek kokartı kabul etmediğini iddia etti.

Açıklamada, törenin siren sesleri beklenmeden başlatıldığı ve başhekimin tören tamamlanmadan alandan ayrıldığı da ileri sürüldü. Sendika ayrıca Türk Bayrağı'nın tören sırasında direğin tepesinde bırakıldığını ve zamanında yarıya indirilmediğini savundu.

BAYRAĞIN 45 DAKİKA SONRA İNDİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sendikanın aktardığına göre, törenin sona ermesinin ve alanın boşalmasının ardından yaklaşık 45 dakika sonra vinç çağrıldı. Arızalı olduğu belirtilen makara mekanizmasına müdahale edilmesinin ardından Türk Bayrağı'nın yarıya indirilebildiği kaydedildi.

Genel Sağlık-İş, yaşananlara ilişkin açıklamasında kamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin sorumluluklarına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Devletin kurumlarını yöneten amirler, keyfi tutum ve siyasi saiklerle hareket edemezler”

Sendika, açıklamasında Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerini de hatırlattı.

SENDİKA YASAL DÜZENLEMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Genel Sağlık-İş, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 3. maddesi kapsamında kamu kurumlarındaki bayrak törenlerinin düzenlenmesinden yetkili amirlerin sorumlu olduğunu belirtti. Açıklamada, 10 Kasım'da bayrakların yarıya indirilmesine ilişkin düzenlemelere de değinilerek şu ifadelere yer verildi:

“2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’nun 3. maddesi gereğince; kamu kurum ve kuruluşlarında bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler doğrudan sorumludur. Türk Bayrağı Kanunu’nun 4. maddesi ve Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 24. maddesi uyarınca; Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasım’da Türkiye’deki tüm resmi ve milli binalarda yarıya çekilmek zorundadır. Bu kuralın yegane istisnası TBMM binası önündeki bayrak olup, bunun dışındaki tüm kamu binalarında bayrağın yarıya indirilmesi emredici amir hükümdür. Kanun’un 7. maddesi; Türk Bayrağına hiçbir surette saygısızlık yapılamayacağı ve gereken özen gösterilmeden kullanılamayacağı gibi, kanuna ve tüzüğe/yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenmek ve gerekli soruşturma yapılmak zorundadır. Törenin teknik ve fiziki hazırlıklarını önceden yapmayarak bayrağın kanuna uygun şekilde yarıya indirilmesini sağlamayan, kurum amiri sıfatıyla töreni yarıda bırakıp alanı terk eden ve Atatürk rozetini reddederek kurumsal saygıyı zedeleyen kurum yöneticisinin eylemleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ağır disiplin suçunu, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi kapsamında ise görevi kötüye kullanma/ihmal suçunu teşkil etmektedir.”

BAŞHEKİM HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ

Sendika, açıklamasında hastane yönetiminin tutumuna ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek Sağlık Bakanlığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

Genel Sağlık-İş, başhekim ve ilgili kurum sorumluları hakkında idari soruşturma başlatılmasını, görevden el çektirme işleminin uygulanmasını ve ilgili eylemler nedeniyle adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sendika, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Oturdukları makamları Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete ve Cumhuriyet liyakatine borçlu olanların, bu değerleri hiçe sayan eylem ve tavırlarına sessiz kalmayacağız”

Ardından taleplerini şöyle sıraladı:

“Tören düzenini kasten veya ağır ihmal suretiyle ihlal eden, 2893 sayılı Kanun ve Tüzük hükümlerine riayet etmeyerek bayrağın vaktinde yarıya çekilmesini sağlamamış olan, Devleti ve makamını temsil ciddiyetinden uzaklaşarak alanı terk eden Kaş Devlet Hastanesi Başhekimi ve ilgili kurum sorumluları hakkında derhal idari soruşturma başlatılmasını ve görevden el çektirilmelerini, bahse konu ihmal ve eylemler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz”

'TÜM HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

Genel Sağlık-İş Sendikası, açıklamasının sonunda Sağlık Bakanlığı'nın gerekli işlemleri başlatmaması durumunda hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.

Sendika, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Sağlık Bakanlığı’nın gerekli işlemleri tesis etmemesi hâlinde, Genel Sağlık-İş olarak ilgili başhekim ve sorumluluğunu yerine getirmeyen bakanlık yetkilileri hakkında tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Atatürk’e saygıyı, Türk Bayrağı’na hürmeti ve Cumhuriyet’e bağlılığı makam sahiplerinin inisiyatifine bırakmayacağız”