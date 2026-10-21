Teslim alınan pakette ezilme, kırılma veya başka bir hasar fark eden tüketicilerin durumu belgeleyerek satıcıya ve gerektiğinde kargo şirketine bildirmesi önem taşıyor. Erken bildirim, sorunun çözümünü kolaylaştırabiliyor.

İnternet alışverişlerinde ürünlerin kargoyla teslim edilmesi sırasında ambalajın zarar görmesi veya ürünün kırık çıkması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda tüketicilerin teslimat sırasında mümkün olduğunca dikkatli hareket etmesi öneriliyor.

HASAR FARK EDİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Paketin dış yüzeyinde belirgin bir hasar varsa teslimat görevlisine durum bildirilmesi ve mümkün olduğunda hasar tespit tutanağı düzenlenmesi istenebilir. Paketin ve ürünün fotoğraflarının çekilmesi de yararlı olabilir.

Ürün teslim alındıktan sonra hasar fark edilirse ambalaj, ürün ve teslimat belgeleri saklanmalı; satıcıya vakit kaybetmeden yazılı bildirim yapılmalı.

İADE VEYA DEĞİŞİM TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Hasarlı veya ayıplı ürünlerde tüketicinin hakları, olayın niteliğine ve ilgili mevzuata göre değerlendirilir. Satıcının sorumluluğu yalnızca kargo şirketiyle yapılacak görüşmeye bırakılmamalı; ürünün satıldığı işletmeye de başvurulmalı.

Sipariş numarası, teslimat bilgileri, fotoğraflar ve yazışmaların saklanması öneriliyor. Sorun çözülemezse ilgili tüketici başvuru mekanizmaları değerlendirilebilir.