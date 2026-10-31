Miras kalan tarla üzerinde hak sahibi olan kardeşlerin satış ve paylaşım konusunda anlaşamaması, taşınmazın geleceğini belirsiz hale getirebiliyor. Peki, kardeşlerin tamamının onayı olmadan miras kalan tarla satılabilir mi? Hangi işlemler tek başına yapılabilir?

Aileden kalan tarım arazilerinde miras paylaşımı, diğer taşınmazlara göre özel kurallara tabi olabiliyor. Tarımsal arazilerin bölünmesi ve devri konusunda dikkat edilmesi gereken şartlar bulunuyor.

TARIM ARAZİLERİNDE ÖZEL KURALLAR VAR

Tarım arazilerinin miras yoluyla devrinde arazi büyüklüğü ve tarımsal bütünlük gibi konular dikkate alınır. Her parsel serbestçe bölünemeyebilir.

MİRASÇILARIN PAYI ÖNEMLİ

Mirasçılar arasında paylaşım yapılırken ilgili mevzuatın hükümleri dikkate alınmalı. Arazinin niteliği ve büyüklüğü işlemi etkileyebilir.

SATIŞ İÇİN HUKUKİ ŞARTLAR İNCELENMELİ

Tarım arazilerinde satış ve devir işlemleri genel taşınmaz satışından farklı koşullar içerebilir. Tapu müdürlüğünden bilgi alınması yararlı olur.

KÜÇÜK PARÇALARA BÖLMEK HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL

Asgari tarımsal arazi büyüklükleri ve yeter gelirli tarımsal arazi hükümleri bazı bölünmeleri sınırlandırabilir.

İŞLEM ÖNCESİ UZMAN GÖRÜŞÜ ALIN

Mirasçılar, tarım ve tapu mevzuatına uygun hareket etmeli. Yanlış işlem hem zaman hem de para kaybına yol açabilir.