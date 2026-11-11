Miras paylaşımında en sık yaşanan sorunlar arasında taşınmazların kullanımı, yapılan masraflar ve miras payları bulunuyor. Belgelerin düzenli tutulması, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önem taşıyor.

Miras kalan ev, arsa, araç veya banka hesabı birden fazla kişiye ait olduğunda paylaşım süreci karmaşık hale gelebiliyor. Özellikle geçmişte yapılan ödemeler ve taşınmaz üzerindeki yatırımlar tartışma konusu olabiliyor.

Mirasçılardan birinin taşınmazın bakımını üstlenmesi veya vergi ve faturaları ödemesi, ilerleyen dönemde diğer mirasçılarla anlaşmazlığa neden olabiliyor. Bu nedenle yapılan harcamaların belgelenmesi önem taşıyor.

YAPILAN MASRAFLARI BELGELEYİN

Miras kalan evin tadilatı, bakım giderleri, emlak vergisi ve diğer ödemeler için fatura ve makbuzların saklanması gerekiyor. Bu belgeler, paylaşım sırasında yapılan masrafların değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Bir mirasçının yaptığı harcamaların diğer mirasçılara nasıl yansıtılacağı ise giderin niteliğine ve hukuki koşullara göre değişebilir. Her ödemenin otomatik olarak diğer mirasçılardan tahsil edilebileceği düşünülmemeli.

PAYLAŞIMI YAZILI HALE GETİRİN

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde paylaşımın resmi ve hukuka uygun şekilde yapılması gerekiyor. Sözlü anlaşmalar ilerleyen dönemlerde farklı yorumlara açık olabilir.

Taşınmazların devri, satış veya paylaşım işlemlerinde tapu kayıtlarının güncellenmesi önem taşıyor. Anlaşmazlık halinde arabuluculuk ve yargı yolları gündeme gelebilir.