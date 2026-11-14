Azerbaycan'ın milli hava yolu şirketi Azerbaijan Airlines (AZAL), 3 Ocak 2027'den itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı ile Bakü arasındaki uçuşlarını sona erdirecek. Şirketin İstanbul-Bakü seferleri yalnızca İstanbul Havalimanı üzerinden gerçekleştirilecek.

İstanbul hava trafiğini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Azerbaycan'ın milli hava yolu şirketi Azerbaijan Airlines (AZAL), İstanbul'daki uçuş operasyonlarında değişikliğe gidiyor. Şirket, 3 Ocak 2027 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı ile Bakü arasındaki uçuşlarını sonlandıracak.

AirportHaber'in aktardığı bilgilere göre, alınan kararla birlikte AZAL'ın İstanbul'daki Bakü seferleri tek havalimanında toplanacak.

BAKÜ UÇUŞLARI TEK HAVALİMANINDAN YAPILACAK

İstanbul'da hem Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı üzerinden uçuş gerçekleştiren AZAL, yeni düzenlemeyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonlarını sona erdirecek.

3 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek değişiklik sonrasında İstanbul-Bakü seferleri yalnızca İstanbul Havalimanı üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece şirketin İstanbul'da iki ayrı havalimanından yürüttüğü uçuş operasyonları tek noktada toplanmış olacak.

AZAL'IN KARARININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

AZAL'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çekilme kararının gerekçesi henüz açıklığa kavuşmadı. Şirket tarafından konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, kararın ticari tercihler, operasyonel maliyetler veya uçuş slotlarının yeniden düzenlenmesiyle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Şirketin önümüzdeki günlerde kararın gerekçesi ve yolcuların bu değişiklikten nasıl etkileneceği konusunda açıklama yapması bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE YAKLAŞIK 15 YILLIK UÇUŞ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Azerbaijan Airlines, Bakü ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki uçuşlarına Mayıs 2012'de başlamıştı. Yaklaşık 15 yıldır devam eden seferler, 3 Ocak 2027 itibarıyla sona erecek.

Bu tarihten sonra şirket, İstanbul ile Bakü arasındaki uçuşlarını yalnızca İstanbul Havalimanı üzerinden sürdürecek.