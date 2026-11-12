İngiltere merkezli, düşük maliyetli bir hava yolu şirketi olan EasyJet’in 5,7 milyar sterlinlik satış anlaşmasında hissedar onayı alındı. ABD merkezli Apollo’nun devralma teklifinin Avrupa Birliği düzenleyicilerince incelenmesinin ardından sonuçlanması beklenirken, anlaşmanın hayata geçmesiyle şirketin 25 yılı aşkın Londra Borsası serüveni de sona erecek.

EasyJet’in ABD merkezli özel sermaye şirketi Apollo’ya 5,7 milyar sterlin karşılığında satılmasına yönelik teklif, şirket hissedarlarından onay aldı. Satın alma işleminin, Avrupa Birliği’ndeki düzenleyici kurumların incelemesinin ardından gelecek yılın ilk çeyreği sona ermeden tamamlanması hedefleniyor.

APOLLO’NUN SATIN ALMA TEKLİFİNE YÜZDE 97,07 DESTEK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, oylamaya katılan hisselerin yüzde 97,07’si satın alma anlaşması lehinde oy kullandı. Oy kullanma hakkına sahip hissedarların yüzde 83,29’u da anlaşmaya destek verdi.

Böylece EasyJet’in özel mülkiyete geçirilmesi ve borsadan çıkarılması için gerekli hissedar onayı sağlanmış oldu.

25 YILLIK LONDRA BORSASI DÖNEMİ SONA EREBİLİR

Satın alma işleminin tamamlanması halinde EasyJet, 25 yılı aşkın süredir işlem gördüğü Londra Borsası’ndan ayrılacak. Böylece Avrupa’nın önde gelen düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden biri olan EasyJet, halka açık şirket statüsünden çıkarak özel mülkiyete geçecek.

Şirketin satış sürecinin, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından gelecek yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.