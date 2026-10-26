Thomas Reis'le çıkışa geçen Trabzonspor, Rizespor'un konuğu olacak.

İstanbul'un iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 19.00'da bir de Karadeniz derbisi var. Thomas Reis liderliğinde 5'te 5 yapıp çıkış yakalayan Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak. Ligde ise 3'te 3 yapan bordo-mavililer, bugün kazanıp "Zirve yarışında ben de varım" demeyi hedefliyor.

THOMAS REİS PLANINI YAPTI

5'te 5 yaparak Trabzonspor'u ayağa kaldıran Thomas Reis'in planı belli. Alman hoca, kasım ayında verilecek milli araya kadar galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Reis; Rize (D), Gaziantep, Fenerbahçe ve Alanya (D) maçlarından galibiyet bekliyor.

REHAVET UYARISI

Teknik Direktör Reis, dün son idman öncesinde oyuncularını rehavet konusunda uyararak, "Ayaklarımız yere basmalı" dedi. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Rizespor'un son durumu. Ev sahibi, güçlü kadrosuna rağmen ligde son iki hafta kaybetti. Alman hoca, yeşil-mavililerin kazanmak için sahaya çıkacağına vurgu yapıp öğrencilerinin dikkatini çekti.