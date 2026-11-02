Karadağ, Avrupa Birliği (AB) vize politikasıyla uyum sağlama çalışmaları kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini sona erdirdi. 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ'a seyahat edebilmek için vize alması gerekiyor.

Karadağ hükümeti, 23 Temmuz 2026'da kabul ettiği düzenlemeyle Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarına da vize zorunluluğu getirdi. Kararın, ülkenin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde vize politikasını Birlik standartlarıyla uyumlu hale getirme hedefi doğrultusunda alındığı bildirildi.

HANGİ PASAPORT SAHİPLERİ VİZEDEN MUAF?

Yeni uygulamayla birlikte bordo pasaport sahipleri için vize zorunluluğu başlarken, diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahiplerinin vize muafiyeti devam ediyor.

Ayrıca geçerli ve çok girişli Schengen vizesi bulunan Türk vatandaşları, Karadağ'a ayrıca vize almadan giriş yapabiliyor. ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda tarafından düzenlenmiş geçerli vize veya oturma iznine sahip olanlar da belirli koşullarla 30 güne kadar ülkede kalabiliyor.

KARADAĞ VİZESİNE NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?

Karadağ'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, vize başvurularını Türkiye'deki VFS Global başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece başvuruların yalnızca Karadağ'ın diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla yapılması zorunluluğu bulunmuyor.

Karadağ Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre vize başvurularında karar süresi 10 gün olarak belirlenirken, ek inceleme gereken durumlarda bu süre 30 güne, ilave belge temin edilmesi gerektiğinde ise 60 güne kadar uzayabiliyor.

VİZESİZ SEYAHAT HAKKI NE ZAMAN SONA ERDİ?

Daha önce Türk vatandaşları Karadağ'da 90 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Ancak Aralık 2025'te yapılan düzenlemeyle bu süre 30 güne indirilmişti. 31 Ekim 2026'ya kadar devam eden vizesiz seyahat uygulaması, 1 Kasım itibarıyla sona erdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Karadağ'a seyahat planlayan vatandaşların pasaport türlerini ve vize durumlarını önceden kontrol etmeleri gerekiyor.