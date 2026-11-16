Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun birçok bölgesinde yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Trakya, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağışların etkili olması beklenirken, Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

ANKA- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Kasım tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Bazı illerde sağanak beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER AÇIKLANDI

MGM'nin son değerlendirmelerine göre; Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağış bekleniyor. Ayrıca İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde de yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

SİS VE PUS UYARISI DA YAPILDI

Meteoroloji, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği uyarısında bulundu.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.