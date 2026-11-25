Türkiye genelinde hava şartları sertleşiyor... Meteoroloji, 20 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken sağanak, kar ve fırtınanın etkili olacağı bölgeleri açıkladı. Rüzgârın hızının 90 kilometreye kadar çıkması beklenirken sel, heyelan ve buzlanma tehlikesi de kapıda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bazı Batı Karadeniz illerinde yağış bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde rüzgârın hızının saatte 90 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken, 20 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Elips Haber'de yer alan habere göre, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

RÜZGÂRIN HIZI SAATTE 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr ve fırtına ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Doğu Anadolu'da güney yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında ise batılı yönlerden esecek rüzgârın yer yer saatte 50 ila 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.

SEL, HEYELAN VE BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT!

Yetkililer, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve heyelan riski bulunuyor. 1000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının görüleceği bölgelerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Kuvvetli rüzgârın etkili olacağı yerlerde ise çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması isteniyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN 20 İL BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu meteorolojik uyarı verilen 20 il şöyle sıralandı:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle bölgenin güney kesimlerinde sis ve pus görülebilecek.

İstanbul'da sıcaklığın 9, Bursa'da 11, Çanakkale'de 13, Kırklareli'nde ise 8 derece olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği tahmin ediliyor.

İzmir ve Muğla'da 16, Afyonkarahisar'da 7, Uşak'ta 8 derece sıcaklık bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.

Antalya'da 25, Adana'da 20, Hatay'da 21, Isparta'da ise 10 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr eseceği tahmin ediliyor.

Ankara ve Nevşehir'de 4, Eskişehir'de 6, Konya'da 7 derece sıcaklık bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgârın etkili olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da 13, Rize ve Trabzon'da 12-13 derece sıcaklık öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.

Bölgenin güney yönlerden kuvvetli esecek rüzgâr nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Erzurum'da 0, Kars'ta 4, Malatya ve Van'da 9 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış görülebileceği, Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde de yerel yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır'da 14, Mardin'de 13, Siirt'te 14, Şanlıurfa'da ise 16 derece sıcaklık bekleniyor.