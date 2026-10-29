Kapadokya'da Göreme Açıkhava Müzesi girişinde peribacasının çöktüğü bildirildi. Ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Nevşehir Valisi, aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandığını açıkladı.

Nevşehir’in Göreme beldesinde meydana gelen olayda, peribacalarından birinin yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

TOPRAK KAYMASI SONUCU YIKILDI

Edinilen bilgilere göre, Göreme’de bulunan peribacalarından biri toprak kayması sonucu yıkıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

VALİ KÖK: 2 KİŞİNİN CENAZESİNE ULAŞILDI

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olayla ilgili yaptığı açıklamada, kaya düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 yaralının ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Vali Kök, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toprak kayması sonucunda kaya düşmesinden kaynaklı 2 kişinin cenazesine ulaştık. 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışması yapılıyor."

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

EKİM 2025'TE GÖREME'DE ÇÖKME YAŞANMIŞTI

Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde 20 Ekim 2025 tarihinde bir peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle yıkılmıştı. Çöken yapıdan kopan kaya parçaları çevreye savrulmuş, olayda yaralanan olmamıştı.

Peribacasının kalan bölümünün de yıkılma riski bulunması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınmıştı.

ARALIK 2024'TE UÇHİSAR'DA PERİBACASI YIKILMIŞTI

Aralık 2024'te ise Uçhisar beldesi Tekeli Mahallesi'nde yağışın ardından karla kaplanan tüf kayadan oluşan bir peribacasının bir bölümü çökmüştü. Karların erimeye başlamasıyla meydana gelen olayda kaya parçaları çevreye savrulmuş, can veya mal kaybı yaşanmamıştı.