2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, memur, sözleşmeli personel ve işçiler dahil tüm kamu çalışanlarını kapsayabilecek yeni bir ücret sistemi için çalışma yapılmasını öngördü. Yeni sistemde maaşların unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerine göre yeniden belirlenmesi hedeflenirken, düzenlemenin kapsamı ve uygulama takvimi henüz netleşmedi.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamuda farklı statülerde çalışan personelin ücret sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışma yapılması öngörüldü. Yeni sistemle ücretlerin unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri esas alınarak belirlenmesi hedefleniyor. Program, 27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlandı.

YENİ KAMU ÜCRET SİSTEMİ TEDBİRİNDE NE YAZIYOR?

Programın "Kamuda İnsan Kaynakları" bölümüne, "Kamu personeli ücret sistemi sadeleştirilecek, ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenecektir" tedbiri eklendi.

Yürütülecek faaliyet ise şöyle tanımlandı: "Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, ünvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır."

Çalışmadan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sorumlu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise iş birliği yapılacak kurumlar arasında yer alacak.

YENİ ÜCRET SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Programda yer alan tedbir, "farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personeli" ifadesini içeriyor. Programa göre Haziran 2026 itibarıyla kamuda toplam 5 milyon 417 bin 126 kişi çalışıyor.

Bu personelin 3 milyon 582 bin 25'i kadrolu, 419 bin 801'i sözleşmeli, 1 milyon 267 bin 501'i ise işçi statüsünde bulunuyor. Kadrolu personelin büyük bölümünü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar oluşturuyor.

Bununla birlikte, yeni sistemin hangi statüleri hangi kapsamda bir araya getireceğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. İşçilerin toplu iş sözleşmeleriyle belirlenen ücretlerinin nasıl ele alınacağı ve hâkimler, askerler ile öğretim üyeleri gibi ayrı kanunlara tabi grupların düzenlemeye nasıl dahil edileceği de programda netleştirilmedi.

ÜCRETLER GÖREV VE SORUMLULUĞA GÖRE Mİ BELİRLENECEK?

Memurlar.net'te yer alan habere göre yeni tedbir, ücretlerin "iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk" esasına bağlanmasını öngörüyor. Bu yaklaşım, ücretlerin belirlenmesinde yalnızca mevcut unvanların değil, yapılan işin niteliğinin ve üstlenilen sorumlulukların da dikkate alınmasını gündeme getiriyor.

Ancak iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerinin hangi ölçütlerle değerlendirileceği henüz açıklanmadı. Yeni ücret sisteminin mevcut maaşlara nasıl yansıyacağı, hangi personel gruplarında ne tür değişiklikler yapılacağı ve uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda da kesinleşmiş ayrıntılar bulunmuyor.

YENİ DÜZENLEMEDE GÖZLER YAPILACAK ÇALIŞMALARDA

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan tedbir, kamudaki ücret yapısının analiz edilerek daha sade bir sisteme geçilmesine yönelik çalışma yapılmasını öngörüyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında hazırlanacak değerlendirmelerin, farklı personel statülerinin ücretlerinin nasıl düzenleneceğine açıklık getirmesi bekleniyor.

Şu aşamada programda yer alan çalışma hedefinin, doğrudan maaş artışı veya belirli bir personel grubuna yönelik kesinleşmiş ücret düzenlemesi anlamına gelmediği belirtilmeli. Yeni sistemin kapsamı, uygulama yöntemi ve takvimi yapılacak çalışmalarla netleşecek.