Kahramanmaraş’ta yalnız yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan komşuların ihbarı üzerine eve giren yakınları korkunç bir manzarayla karşılaştı. 78 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, yatalak ve demans hastası eşinin hareket edemediği ve sesini duyuramadığı için yaklaşık 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı odada kaldığı ortaya çıktı.

DHA- Kahramanmaraş’ta komşuların kötü kokular üzerine yaptığı ihbar, yürek burkan bir olayı ortaya çıkardı. 78 yaşındaki kadın evinde hayatını kaybederken, yatalak ve demans hastası eşinin hareket edemediği için 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı evde kaldığı belirlendi.

KOMŞULAR KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE ŞÜPHELENDİ

Yürek burkan olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş’ın Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin K. ile eşi S.K.’dan günlerdir haber alamayan mahalle sakinleri, evden yayılan ağır kokular üzerine endişelendi.

Durumdan şüphelenen komşular, yaşlı çiftten haber alamadıklarını yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine adrese gelen akrabaları, kapıyı çalmalarına rağmen içeriden herhangi bir yanıt alamadı.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Şüphelerin artması üzerine dairenin kapısı kırılarak içeri girildi. Eve giren yakınları, 78 yaşındaki S.K.’ı yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YATALAK EŞ, 3 GÜN BOYUNCA CANSIZ BEDENİN YANINDA KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, yaşlı kadının yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mahalle sakinlerinin de kadını en son cuma günü gördükleri öğrenildi.

Evde bulunan 78 yaşındaki H.K.’ın ise yatalak ve ileri derece demans hastası olduğu ortaya çıktı. Hareket edemediği ve sesini dışarıya duyuramadığı belirlenen yaşlı adamın, yaklaşık 3 gün boyunca eşinin cansız bedeniyle aynı odada kaldığı anlaşıldı.

Bitkin halde bulunan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

KADININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Doktorlar ve olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde, yaşlı kadının vücudunda herhangi bir şüpheli ize rastlanmadığı bildirildi. Ölümün yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden kaynaklandığının değerlendirildiği öğrenildi.

S.K.’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.