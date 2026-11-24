Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge ve ödeme kaydedici cihaz uygulamalarında yeni düzenlemeye gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle bilgi fişi uygulaması kaldırılırken, 1 Ocak 2027'den itibaren belirli ödeme sistemleri üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura kesilmesinin önü açıldı. Düzenleme, sinema işletmelerinden hekimlere kadar birçok meslek grubunu ilgilendiren değişiklikler içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge uygulamaları ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN ÖKC) ilişkin mevzuatta değişikliğe gitti.

Resmî Gazete'de yayımlanan 598 Sıra No'lu Tebliğ ile bilgi fişi tanımı ve bu fişlere bağlı uygulamalar mevzuattan çıkarıldı. Düzenleme kapsamında e-Arşiv fatura, e-Bilet ve ödeme kaydedici cihazların kullanımına ilişkin yeni kurallar belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler, 1 Ocak 2027'den itibaren belirli ödeme sistemleri üzerinden doğrudan e-Arşiv fatura düzenleyebilecek. Bu işlem için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar veya izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar kullanılabilecek.

509 Sıra No'lu Tebliğ'de yapılan değişiklikle e-ticaret işlemlerine ilişkin e-Arşiv faturalarda, e-Biletlerde ve e-Arşiv fatura teslimatlarında kullanılan “ÖKC fatura bilgi fişi” ve “e-Bilet bilgi fişi” ifadeleri de mevzuattan çıkarıldı.

SİNEMALAR BİLETLERİ DOĞRUDAN E-BİLET OLARAK DÜZENLEYECEK

Yerli ve yabancı film gösterimi yapan tüm sinema işletmeleri, giriş biletlerini doğrudan e-Bilet olarak düzenlemekle yükümlü olacak.

Sinema işletmelerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden e-Bilet bilgi fişi ve aylık satış raporu alma uygulamasına ise son verildi.

HEKİMLERE POS CİHAZI KOLAYLIĞI

Düzenlemeyle serbest meslek faaliyeti yürüten hekim, diş hekimi ve veteriner hekimlere de cihaz kullanımı konusunda kolaylık sağlandı.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olan, bu makbuzu düzenleyebilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları iş yerlerinde bulunduran meslek mensuplarının ayrıca klasik POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

CİHAZ ARIZALANIRSA VEYA ÇALINIRSA KAĞIT BELGE DÜZENLENEBİLECEK

İzin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden oluşturulan elektronik belgelerde, cihazın mali sertifikasıyla gerçekleştirilen elektronik imza, iş sahibinin veya yetkilisinin imzası yerine geçecek.

Cihazın arızalanması ya da çalınması durumunda ise olayın ispatlanması şartıyla tamir işlemi tamamlanana veya yeni cihaz temin edilene kadar kâğıt belge düzenlenebilecek.

ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Elektronik belge düzenleyebilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların üretici ve ithalatçıları için de yeni sorumluluklar getirildi.

Buna göre üretici ve ithalatçılar; elektronik belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi ve saklanması ile yazılım gereksinimleri bakımından GİB'den izin alan özel entegratörlerle aynı görev ve sorumluluklara tabi olacak.

Bu cihazlar üzerinden hangi elektronik belgelerin düzenlenebileceği ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzlarla duyurulacak.