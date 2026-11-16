Kadir İnanır'ın mirasını Jülide Kural'a bırakmasıyla başlayan miras tartışmaları sürerken, Orhan Gencebay'dan da vasiyet açıklaması geldi. Henüz vasiyet hazırlamadığını söyleyen usta sanatçı, mal varlığı konusunda ailesini işaret ederek "Benim her şeyim onların zaten" dedi.

Sanat dünyasında miras ve vasiyet konusu yeniden gündeme gelirken, Orhan Gencebay da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır'ın mirasını Jülide Kural'a bırakmasına ilişkin gelişmelerin ardından konuşan Gencebay, aileler arasında yaşanan miras anlaşmazlıklarından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Sabah gazetesine konuşan sanatçı, henüz vasiyetini hazırlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaşananlar beni çok üzdü. Keşke aileler arasında böyle şeyler yaşanmasaydı. Vasiyetimi hazırlamadım ama belki sonra hazırlarım."

"BENİM HER ŞEYİM ONLARIN ZATEN"

Mal varlığına ilişkin soruları da yanıtlayan Orhan Gencebay, ailesine duyduğu bağlılığı dile getirdi.

Usta sanatçı, açıklamasında şu sözleri söyledi:

"Benim çok güzel bir ailem var. Benim her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var."

Gencebay'ın açıklamaları, Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin tartışmaların ardından sanat dünyasında miras konusunun yeniden gündeme geldiği dönemde geldi.