Kadir İnanır'ın ölümünün üzerinden dört ay geçerken yeğeni Levent İnanır, vasiyete ilişkin itirazlarını anlattı. Jülide Kural'ın, dayısının vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gittiğini ileri süren İnanır, müze yapma hakkı ve Fatsa'daki aile toprağı konusunda da iddialarda bulundu.

Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardından başlayan vasiyet tartışmasına, yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları eklendi. Levent İnanır, dayısının böyle bir vasiyete rıza göstermeyeceğini savundu; Kural'ın, ölümün ilk haftasında Bodrum'a tatile gittiğini iddia etti.

Levent İnanır, Kural'ın mirası nasıl değerlendireceği sorusuna verdiği yanıtta, "Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor?" dedi. Kural'ı havalimanına dayısının son şoförünün bıraktığını ileri süren İnanır, burada yaşandığını söylediği tartışmanın ardından şoförün işten çıkarıldığını da iddia etti.

"DAYIM BÖYLE BİR VASİYETE ASLA RIZA GÖSTERMEZ"

Vasiyette aile üyelerine yer verilmemesine şaşırdığını belirten Levent İnanır, "Dayım böyle bir vasiyete asla rıza göstermez. Onun en yakınlarından biri bendim" ifadelerini kullandı.

Vasiyete itiraz ettiği için kamuoyuna farklı yansıtıldığını savunan İnanır, 28 kuzeninin kendisini sözcü seçtiğini söyledi. Vasiyetin açıklanması için çağrıldıklarını anlatan İnanır, hâkimin yeterli çoğunluk olmadığı için işlemi 17 Aralık'a ertelediğini söylediği konuşmasının çarpıtıldığını öne sürdü.

Dayısının Kural'la 20 yıllık birlikteliğinde zaman zaman ayrılıklar ve küslükler yaşandığını da söyleyen İnanır, ilişkilerinin kamuoyuna anlatılış biçimine itiraz etti.

MÜZE HAKKI VE FATSA'DAKİ TOPRAK

Levent İnanır, dayısının arşivinin kendisinde olduğunu, filmlerde kullandığı aksesuarları, ödülleri ve diğer eşyalarını müzeye dönüştürme isteğini daha önce onunla paylaştığını anlattı. Dayısının da bunu istediğini söyleyen İnanır, vasiyetnamede müze yapma hakkının Kural'a verilmesine karşı çıktı.

Fatsa'daki 200 yıllık aile toprağının da Kural'a bırakıldığını belirten İnanır, dayısının bu arazi konusunda hassas olduğunu ve toprağın yeğenleri arasında bölünmesini bile istemediğini öne sürdü. İnanır, dayısının kendi hissesini paylaştırması için daha önce kendisine vekâlet verdiğini de iddia etti.

Dayısının fazla ilaç kullandığını söyleyen Levent İnanır, Kural'ın bu durumdan yararlanarak vasiyeti kendi istediği biçimde hazırlattığını ileri sürdü. Bunlar Levent İnanır'ın iddiaları olarak açıklamaya yansıdı.

İnanır ayrıca vasiyette, Kural'ın dayısından önce ölmesi halinde malların üç vakfa kalacağına ilişkin bir düzenleme bulunduğunu söyledi ve buna da itiraz etti.

YAKINLARINDAN UZAKLAŞTIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Kural'ın dayısının arkadaşları ve akrabalarıyla arasını bozduğunu iddia eden Levent İnanır, eski şoförünün de Kadir İnanır'a kan verdiği için işten çıkarıldığını öne sürdü.

İnanır, dayısının 2012'deki ameliyatında çok sayıda sanatçının hastaneye geldiğini, 2025'te ise Sermiyan Midyat dışında kimsenin gelmediğini savundu.

KURAL: "İNSANİ, AHLAKİ VE VİCDANİ BİR SORUMLULUKTUR"

Jülide Kural, geçen hafta Gel Konuşalım'a yaptığı açıklamada çok üzgün ve yasta olduğunu belirtmiş, bu konuda konuşmak istemediğini ve tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade etmişti.

Kural'ın yazılı açıklamasında şu sözler yer almıştı:

"Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum."