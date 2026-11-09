Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri, emeklilere yönelik maaş düzenlemesi olacak. Ekonomi kurmaylarının yaz boyunca üzerinde çalıştığı düzenlemede, emeklilere yapılacak ilave artışın kapsamı ve hangi kriterlere göre belirleneceği değerlendirilecek.

Çalışmanın ilk aşamasında tüm emeklileri kapsayacak bir düzenleme üzerinde duruldu. İkinci aşamada ise yapılacak artışın yaş ve prim günü sayısına göre farklılaştırılması seçeneği gündeme geldi. Emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten bir model üzerinde çalışıldığı belirtildi.

EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM MASADA

Emekli maaşlarına mevcut sistemde enflasyon oranında zam yapılıyor. Yaklaşık 18 milyon emeklinin 5 milyonu en düşük emekli aylığı alıyor. Yeni düzenleme kapsamında çalışma hayatını sürdüren emekliler, 65 yaş üstünde çalışmaya devam edenler, çalışmayan 65 yaş üstü emekliler ve prim günü sayısı yüksek olanlar gibi farklı grupların durumunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Tüm emeklilere enflasyon artışına ek olarak ilave bir düzenleme yapılması da seçenekler arasında bulunuyor. Bu kapsamda seyyanen zam veya refah payı verilmesi ihtimalleri üzerinde duruluyor. Bütçe görüşmelerinin ardından hazırlanacak kanun teklifinin Meclis'e sunulması planlanıyor.

FON SORUŞTURMASINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler de ele alınacak. Soruşturmanın adli boyutunun yanı sıra tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında, yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemelere ilişkin ayrıntıların da gündeme gelmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SİLAH BIRAKMA TAKVİMİ GÜNDEMDE

Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler de Kabine'nin gündem başlıkları arasında yer alacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanlarını belirledi. Sürece ilişkin gözler TBMM'deki İzleme Komisyonu'na çevrilirken, örgütün silah bırakma takviminde gelinen aşama da güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilecek.

ABD-İRAN GERİLİMİ YAKIN TAKİPTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi de toplantının gündeminde olacak. Görüşmede Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimin sona ermesi ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

İran ile ABD arasında devam eden temas trafiğinin ve bölgedeki gelişmelerin Ankara tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

AZERBAYCAN ZİYARETİ VE COP31 ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretin yansımaları da ele alınacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyelerinin, COP31'in Antalya'da düzenlenmesine yönelik hazırlıkları ve zirve kapsamında izlenecek yol haritasını değerlendirmesi bekleniyor.