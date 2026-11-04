Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Güneşin Doğduğu Yer dizisi, yeni bölüm tanıtımında yer alan kadına şiddet sahnesiyle gündeme geldi. Dizinin 8. bölümüne ait ikinci tanıtımda Özçivit'in canlandırdığı Kenan karakterinin bir kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntüler izleyicilerin tepkisini çekti.

Kadın karakterin raylara atıldığı ve başına ayakla basıldığı sahne kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda izleyici, kadına yönelik şiddetin dizi sahnelerinde bu şekilde gösterilmesini eleştirdi.

TANITIMDAKİ KADINA ŞİDDET TARTIŞMA YARATTI

Yeni bölüm tanıtımında Kenan karakterinin Leyla ile ilgili gerçeği öğrenmek için öfkelendiği anlar yer aldı. Söz konusu sahnede kadın karakteri raylara atan Kenan'ın, ardından ayağıyla başına bastığı ve ona silah doğrulttuğu görüldü.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları sahnenin içeriğine ve televizyon dizilerindeki şiddet gösterimine tepki gösterdi.

İZLEYİCİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELDİ

YouTube ve X üzerinden yorum yapan izleyicilerin bir bölümü sahnenin özellikle gençler üzerindeki etkisini sorgularken, bazı kullanıcılar da diziyi izlemeyi bırakacaklarını dile getirdi.

İzleyicilerden gelen yorumlardan bazıları şöyle:

-“Dizide bile kadına şiddet var. Üzüldüm kadına gerçekten. Bu mu gençlere örnek?"





-“O ayak koyma sahnesi ne ya? Senaryo küçük düşürücü."





-“İlk 7 bölümü tahammül ederek izledim ama bundan böyle asla izlemem."





-“Kimse biz ne yapıyoruz demiyor mu?"





-“Reyting artsın diye yapılana bak."





-“Bu ne biçim sahne böyle! Kadına el kalkmaz, derhal silinmeli bu sahne."

TEPKİLERİN ARDINDAN FRAGMAN YENİDEN DÜZENLENDİ

Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından dizinin yeni bölüm tanıtımı yeniden düzenlendi. İlk tanıtımda yer alan ve Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan karakterinin kadın karakterin başına ayağıyla bastığı görüntüler yeni fragmandan çıkarıldı.

Böylece izleyicilerin eleştirdiği sahne, dizinin 8. bölümüne ait yeniden yayınlanan tanıtımda yer almadı.