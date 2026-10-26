Fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında 500 bin TL’lik tazminat davası açılan İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, AKP’ye tepki gösterdi. Kavuncu, "500 bin lira helal parama mı göz diktiniz? 2 milyar vurgun yapan bir genel başkan yardımcısına WhatsApp grubundan çıkarma cezası veriliyor; ancak bu vurgunu dile getiren bana 500 bin liralık tazminat davası açılıyor" diye sordu.

DHA- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları nedeniyle AKP Genel Merkezi tarafından hakkında 500 bin liralık tazminat davası açıldığını belirterek, “Bu milletin hakkını savunmak ve aramak için her gün daha yüksek sesle konuşacağız. Canımızdan başka verecek bir şeyimiz kalmasa da bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kavuncu, soruşturmayla ilgili sözleri nedeniyle AKP Genel Merkezi tarafından hakkında 500 bin liralık tazminat davası açıldığını ifade etti.

Kavuncu, konuya ilişkin açıklamasında, “Milletimizin cebinden ve hazinesinden 100 milyarlarca dolar buharlaştırdılar ama sanırım 10 bin dolarları eksik kalmış. Bunu da benden istiyorlar. Millet nezdindeki saygınlığınızı görmek istiyorsanız sokağa çıkın. Çıktığınızda söylediklerimin çok hafif kaldığını, milletimizin bu konuda çok daha ağır ifadeler kullandığını göreceksiniz” diye konuştu.

Yaşanan yolsuzluklarla partilerinin bir ilgisi olmadığını savunan Kavuncu, “Bu yolsuzluğa biz mi yol açtık arkadaşlar? Örneğin SPK’nın yönetim kurulunda, İYİ Partili bir Adalet Bakanının eşi mi vardı? Ya da bu yolsuzluğa sebep olan bir şirketin yönetim kurulunda İYİ Parti'nin Tuzla İlçe Başkanı mı vardı? Yaşanan yolsuzlukta bizim Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Erhan Usta ve Sayın Burak Dalgın'ın adı mı geçti? Sayın Müsavat Dervişoğlu, adı geçen yetkililerin atamasını yapan kişi miydi? Bu nasıl bir kafadır?” ifadelerini kullandı.

“BEN Mİ YAPTIM BU HIRSIZLIĞI, BU YOLSUZLUĞU?”

Vatandaşların fon piyasalarındaki mağduriyetlere yol açanlardan hesap sorulmasını beklediğini belirten Kavuncu, AK Parti Genel Merkezi'nin kendisine dava açmasına tepki gösterdi.

Kavuncu, “Ama AK Parti Genel Merkezi beni dava ediyor. Ben mi yaptım bu hırsızlığı, ben mi yaptım bu yolsuzluğu, bu vurgunun sebebi ben miyim? Siz, asıl dava açmanız gereken kişilere dava açmaktan bile aciz bir durumdasınız. Arkadaşlarınızın ceplerine indirdikleri yetmedi de benim 500 bin lira helal parama mı göz diktiniz?” dedi.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Kavuncu, “2 milyar vurgun yapan bir genel başkan yardımcısına WhatsApp grubundan çıkarma cezası veriliyor; ancak bu vurgunu dile getiren bana 500 bin liralık bir tazminat davası açılıyor. Bu davanın bir bakıma anlamı şu; ‘Davayı açtık. Konuştuğun sürece devam edeceğiz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“BU TEHDİTLERLE BİZLERİ SİNDİREMEZSİNİZ”

Açıklamasında mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Kavuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bu milletin hakkını savunmak ve aramak için her gün daha yüksek sesle konuşacağız. Canımızdan başka verecek bir şeyimiz kalmasa da bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Anayasa’nın bizlere verdiği siyaset yapma hakkını, elimizden almaya kalkışacak kadar kendinizi kaybetmiş ve arsızlaşmış durumdasınız. Bu tehditlerle bizleri sindiremezsiniz. Millet vicdanında mahkum olan bizler değil sizlersiniz.”