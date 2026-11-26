Ordu'nun Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Korgan, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Ordu Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, siyasi parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Korgan, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini bildirdi.

Sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden Korganlı vatandaşlara seslenen Sait Korgan, mensubu olduğu siyasi partiden ayrıldığını açıkladı. Paylaşımında herhangi bir parti ismi belirtmeyen Korgan, bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade etti.

Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Korganlı hemşehrilerim, bugün itibariyle, mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Saygı ve muhabbetlerimle…”

SAİT KORGAN KİMDİR?

Sait Korgan, 1960 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Korgan'da tamamlayan Korgan, lise eğitimini 1978 yılında Fatsa Ticaret Lisesi'nde bitirdi.

1983-2009 yılları arasında Dip Mahalle Muhtarlığı görevini yürüten Korgan, 1985-2015 yılları arasında Korgan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı yaptı. 2009-2014 yılları arasında iki dönem AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

1979 yılından bu yana Korgan ilçesinde esnaflık yapan Sait Korgan, 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Korgan Belediye Başkan adayı oldu. Seçim sonucunda Korgan Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Sait Korgan, istifa kararının ardından belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürecek.