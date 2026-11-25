Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Danıştay 8. Dairesi, İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddetti. Böylece İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart 2025 tarihinde aldığı diploma iptali kararına karşı yürütülen idari yargı sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 13 Mayıs 2026 tarihli kararına yönelik temyiz başvurusunu inceledi. Daire, başvuru gerekçelerini kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görmeyerek itirazı reddetti.

Bu kararla birlikte daha önce İstanbul 5. İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilen başvurunun ardından, diploma iptaline ilişkin idari yargı sürecinde son aşamaya gelindi.

DİPLOMA İPTALİNE KARŞI YAPILAN BAŞVURU REDDEDİLDİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde aldığı kararla Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin yatay geçiş işlemlerini ve diplomalarını iptal etmişti.

İmamoğlu, söz konusu kararın ardından hukuki yollara başvurarak İstanbul 5. İdare Mahkemesinde dava açmıştı. Ancak mahkeme, diploma iptaline ilişkin işlemin hukuka aykırı olmadığı değerlendirmesiyle davayı reddetmişti.

İmamoğlu'nun avukatları bu kararın ardından istinaf başvurusunda bulunmuş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi de 13 Mayıs 2026 tarihinde başvuruyu kabul etmemişti.

Son olarak dosyayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi de temyiz başvurusunu reddetti.

DİPLOMA İPTAL SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin süreç, 18 Eylül 2024 tarihinde CİMER'e yapılan başvuruyla başladı. İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasını içeren başvurunun ardından 1 Ekim 2024 tarihinde savcılığa da şikâyet dilekçesi sunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular ve basında yer alan haberler üzerine İmamoğlu'nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden aldığı lisans diplomasına ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

Süreçte İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporundaki tespitleri değerlendirdi. Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 61'inci toplantısında, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin yatay geçiş işlemlerinin, mezuniyetlerinin ve diplomalarının "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine karar verdi.

İMAMOĞLU HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK İDDİASI

Diploma iptali kararının ardından Ekrem İmamoğlu hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ayrı bir adli süreç de başlatıldı.

Bu kapsamda hazırlanan iddianame, 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Öte yandan 5 Ağustos 2025 tarihinde İmamoğlu'nun diploma bilgilerinin İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindiği, bu nedenle bilgilerin e-Devlet üzerinden de görüntülenemediği belirtildi.