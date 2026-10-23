Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in eski Genel Müdürü Taha Çakmak hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 15 Ekim 2026 tarihinde görevlerinden istifa eden Çakmak’ın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Çakmak, daha önce İstanbul’da yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade vermiş, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

GEÇEN HAFTA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Taha Çakmak, 15 Ekim 2026’da Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa etmişti.

Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Çakmak’ın 15 Ekim 2026 itibarıyla görevinden ayrıldığı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, genel müdürlük görevine henüz yeni bir atama yapılmadığı ve konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilmişti.