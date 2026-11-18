İş sözleşmesi sona eren çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri, kullanmadıkları yıllık izinlerin ücretinin ödenip ödenmeyeceği. İş Kanunu'nda bu konuda çalışanların haklarını koruyan hükümler bulunuyor.

Çalışma hayatında yıllık ücretli izin hakkı, çalışanların dinlenmesini sağlayan temel haklardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak bazı çalışanlar işten ayrıldıklarında yıllık izinlerinin tamamını kullanmamış olabiliyor.

İş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullanılmayan yıllık izinlerin akıbeti, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenleniyor.

Kanuna göre iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda çalışanın hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin ödenmesi gerekiyor.

KULLANILMAYAN İZİNLERİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

İş sözleşmesi sona eren çalışanın kullanmadığı yıllık izin günleri, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden hesaplanıyor.

Bu kapsamda işverenin, çalışanın hak ettiği ancak kullanmadığı izinlerin karşılığını ödemesi gerekiyor.

Örneğin 10 günlük kullanılmamış yıllık izni bulunan bir çalışanın iş sözleşmesi sona erdiğinde, bu izinlerin ücret karşılığının hesaplanması gerekiyor.

İŞTEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILANLAR DA YARARLANABİLİYOR

Yıllık izin ücretinin ödenmesi için işten çıkarılma şartı bulunmuyor. Çalışanın istifa etmesi, işveren tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmesi veya başka bir nedenle iş ilişkisinin bitmesi bu hakkı ortadan kaldırmıyor.

Ancak çalışanın yıllık izin hakkına gerçekten hak kazanmış olması ve kullanılmamış izin günlerinin bulunması gerekiyor.

Ödenmeyen izin ücretleri için çalışanlar öncelikle işverenlerine başvurabiliyor. Anlaşmazlık halinde işçilik alacakları bakımından zorunlu arabuluculuk ve ardından yargı süreci gündeme gelebiliyor.