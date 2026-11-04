Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye’nin nüfusunu açıkladı. Yılın ilk 9 ayında ülke nüfusu 410 bin 118 kişi artarak 86 milyon 502 bin 286’ya ulaştı.

AA- Türkiye’nin nüfusu artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler halinde hazırlanan dönemlik nüfus istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, 1 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu.

9 AYDA 410 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedilen Türkiye nüfusu, 2026 yılının ilk 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. Yalnızca 1 Temmuz-1 Ekim döneminde nüfusa 181 bin 684 kişi eklendi.

KADIN VE ERKEK NÜFUSU BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun 43 milyon 264 bin 337’sini erkekler oluşturdu. Erkek nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 50,02 olarak hesaplandı.

Kadın nüfusu ise 43 milyon 237 bin 949 kişi oldu. Kadınların toplam nüfus içindeki payı yüzde 49,98 olarak kaydedildi.