İstanbul'da gece saat 02.00 itibarıyla etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kent genelinde tedbirler devreye alındı. İstanbul Valiliği, 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında etkili olması beklenen fırtınaya karşı alınan önlemleri açıkladı. Olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı ilgili ekipler teyakkuza geçirilirken, bazı alanlarda kısıtlamalara gidildi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle kent genelinde peş peşe ihbarlar geldi. Olumsuz hava koşullarına karşı önlemler artırılırken çok sayıda park ve koru geçici olarak ziyarete kapatıldı, bazı ulaşım seferleri de durduruldu.

112'YE 74 İHBAR ULAŞTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtınanın etkisini göstermeye başladığı saat 02.00'den itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında görevli 23 afet grubu ve 39 kaymakamlık bilgilendirildi.

13 Kasım 2026 saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştı. İlgili kurumların ihbarların tamamına müdahale ettiği bildirildi.

İSTANBUL'DA ÇOK SAYIDA KORU VE PARK KAPATILDI

Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi riskine karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla birçok yeşil alan geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Kapatılan alanlar arasında Emirgan ve Yıldız koruları, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hıdiv Kasrı ve Beykoz koruları bulunuyor.

Ayrıca Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı'na da girişler durduruldu.

TELEFERİK VE VAPUR SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Olumsuz hava koşulları toplu ulaşımı da etkiledi. Saat 08.00 itibarıyla Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu.

Şehir Hatları da fırtına nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Seferleri iptal edilen hatlar şöyle:

-Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

-Büyükada-Sedef Adası

-Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

-Beşiktaş-Adalar

-Kadıköy-Karaköy-Eminönü

-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Kent genelinde fırtınaya karşı önlemler sürerken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.