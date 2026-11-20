İstanbullulara saat 17.00'den önce köprüyü geçin çağrısı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli yağış öncesi sürücüler için kritik uyarı yapıldı. Prof. Dr. Orhan Şen, iki yaka arasında seyahat edecek İstanbullulara seslenerek köprü geçişlerinin saat 17.00’den önce tamamlanması gerektiğini belirtti.