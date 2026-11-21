Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Türkiye genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek. AKOM da İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Kasım 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış bekleniyor. Antalya ve Isparta çevrelerinin de sağanak yağıştan etkilenmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ALARMI! AKOM SAAT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında olması beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden saatte 15 ila 45 kilometre hızla eseceği bildirildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının ise 14 ila 17 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yağışların bazı bölgelerde kuvvetini artırması bekleniyor.

Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Ayrıca Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde de yağışların yer yer etkili olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Yağışlı havayla birlikte kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.

HAVA SICAKLIKLARI 6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.