İstanbul, Kocaeli ve Antalya başta olmak üzere geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve su baskınlarının ardından sigorta hasar bilançosu netleşti. İstanbul'da açılan 3 bin 17 hasar dosyası kapsamında yapılacak ödemelerin 4,5 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar, birçok kentte yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul ve çevre illerde meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından sigorta şirketlerine yapılan hasar ihbarlarına ilişkin veriler açıklandı.

3 BİNİN ÜZERİNDE HASAR DOSYASI AÇILDI

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, sel ve su baskınlarının konut, iş yeri ve araçlarda yol açtığı hasarlar nedeniyle İstanbul genelinde toplam 3 bin 17 hasar dosyası oluşturuldu.

Bu dosyaların 2 bin 41'ini konut, iş yeri ve sınai tesislere ilişkin hasarlar oluştururken, 976 dosya ise kasko sigortası kapsamındaki araç hasarlarından kaynaklandı.

HASARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KONUT VE İŞ YERLERİNDE

Sağanak yağışların ardından İstanbul'daki toplam sigorta maliyetinin 4,5 milyar lirayı aştığı bildirildi. Hasar ihbarlarının devam ettiği süreçte belirlenen toplam tazminat tutarının yaklaşık 4 milyar liralık bölümünün, yangın ve doğal afet teminatı içeren poliçelerden kaynaklandığı belirtildi.

Verilere göre İstanbul'da sel teminatını da içeren yangın poliçesine sahip 1,2 milyon konut ve iş yeri bulunuyor. Kentteki 2,6 milyon aracın ise kasko sigortası bulunuyor.

İstanbul'da konut sigortalılık oranı yüzde 20, araçlardaki kasko sigortalılık oranı ise yüzde 43 seviyesinde seyrediyor.

KOCAELİ İKİNCİ SIRADA

Sel ve su baskınlarından etkilenen iller arasında İstanbul'un ardından en fazla hasar ihbarının yapıldığı il Kocaeli oldu.

Antalya, Bursa ve Yalova'dan gelen hasar ihbarlarının ise daha sınırlı sayıda kaldığı bildirildi.