İstanbul'da yarın koşulacak 48. İstanbul Maratonu nedeniyle megakentte trafik düzenlemesine gidilecek. Asya ve Avrupa yakasında çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de belirli saatlerde ulaşıma kapalı olacak.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak. Asya ile Avrupa'yı bir araya getiren maratonda sporcular, belirlenen parkurda iki ayrı kategoride yarışacak. Organizasyon nedeniyle İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de kapatılacak noktalar arasında yer alıyor.

MARATONUN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ NOKTASI BELLİ OLDU

Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki metrobüs durağından başlayacak. Köprü geçişinin ardından Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nı takip edecek koşucular, Dolmabahçe Caddesi üzerinden ilerleyecek.

Yarış güzergâhı Meclis-i Mebusan Caddesi, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı Caddesi, Salıpazarı ve Karaköy üzerinden Galata Köprüsü'ne uzanacak. Köprünün geçilmesinin ardından Sirkeci yönüne dönülecek ve Kennedy Caddesi üzerinden Sahil Yolu'na çıkılacak.

Zeytinburnu ve Bakırköy güzergâhından ilerleyen sporcular, Hava Harp Okulu'ndan dönüş yaptıktan sonra aynı yolu takip ederek Sirkeci'ye ulaşacak. Buradan Gülhane Parkı'na giriş yapacak koşucular, tramvay yolunu izleyerek Sultanahmet'teki Dikilitaş'ta yarışı tamamlayacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT 03.00'TE KAPATILACAK

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye bağlantı sağlayan bazı yollar saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Bu kapsamda Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan-Ataşehir-Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımları ile varyant üzerindeki bağlantı noktalarında trafik akışı durdurulacak.

Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi'nden Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kara yolunun kuzey yönüne katılımlar, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne bağlantı ve Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı da trafiğe kapatılacak.

Söz konusu noktalardaki sürücüler Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş yönlerine sevk edilecek.

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ DE KAPALI OLACAK

Maraton nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de iki yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokak da trafiğe kapatılacak noktalar arasında bulunuyor.

Bu bölgelerde sürücüler için alternatif güzergâhlar D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendi.

AVRUPA YAKASI'NDA ÇOK SAYIDA CADDE VE SOKAK KAPATILACAK

Avrupa Yakası'nda saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi ve kavşağı, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salıpazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar caddelerinde trafik akışı durdurulacak.

Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ve Hasfırın sokakları da araç trafiğine kapatılacak.

Bunun yanı sıra Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Caddesi AKM önü ve MKE önü sokakları, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Limanı çıkışı, Revani Sokak gelişi ve Mebusan Yokuşu başı da trafiğe kapalı olacak.

Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu yönü, Refik Saydam Caddesi ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi'ne giriş ile Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi de araç geçişine kapatılacak.

Çırağan, Tersane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddeleri de kısıtlamadan etkilenecek. Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıklarından iniş istikameti, Beşiktaş Meydanı ile Yıldız ışıkları arası, Ortaköy Meydanı'nın Beşiktaş istikameti ve Palangalar Işıkları'nın Beşiktaş Meydanı yönü de trafiğe kapatılacak.

Kapatılan noktalardaki sürücüler; Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokak, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme yönlerine yönlendirilecek.

ANADOLU YAKASI'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Anadolu Yakası'nda da saat 06.00'dan itibaren çok sayıda noktada trafik kısıtlaması uygulanacak.

Kısıklı Caddesi'nin Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 kara yolu güney yönüne katılımı ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 güney bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi'nde araç geçişine izin verilmeyecek. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokak kavşağından itibaren de trafik akışı durdurulacak.

Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokak kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi-Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne araç geçişi kapatılacak.

Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokak kesişiminden Beylerbeyi yönüne ve Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokak ile Nurbaba Sokak kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişlere de izin verilmeyecek.

Anadolu Yakası'nda sürücüler alternatif olarak Nuhkuyusu Caddesi'ni, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.