İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü' kapsamındaki program nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 14.00'te başlayacak düzenleme, etkinlik bitimine kadar sürecek.

AA- İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik düzenlemesinin saat 14.00'te başlayacağı ve etkinlik sona erene kadar devam edeceği bildirildi.

BEYOĞLU'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, program kapsamında Beyoğlu ve Taksim çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Trafiğe kapatılacak yollar ve bağlantılar şöyle:

-Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü.

-Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol.

-Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar.

-Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi.

-Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi.

-Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi.

-Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar.

-Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol.

-Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol.

-Tak-ı Zafer Caddesi.

-Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ve ulaşımın aksamaması amacıyla sürücülere alternatif güzergahlar da duyuruldu.

Buna göre, kapatılacak yolları kullanmak isteyen sürücülerin İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi güzergahlarını tercih etmeleri istendi.

Trafik düzenlemesinin bugün saat 14.00'te başlayacağı ve programın sona ermesine kadar uygulanacağı belirtildi. Beyoğlu ve Taksim çevresinde seyahat edecek sürücülerin güzergah değişikliklerini dikkate almaları gerekiyor.