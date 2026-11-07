İBB, Bakırköy'de iki köprüde güçlendirme ve yenileme çalışması başlatıyor. D-100 İncirli Köprüsü'nün Topkapı yönündeki yan yolu 15 gün, Marmaray hattı üzerindeki köprü çevresindeki bazı yollar ise 180 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy'de bulunan D-100 İncirli Köprüsü ile Marmaray hattı üzerindeki köprüde güçlendirme ve yenileme çalışması başlatıyor. Çalışmalar kapsamında bazı yollar belirli sürelerle araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin ve yayaların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da belirlendi.

D-100 İNCİRLİ KÖPRÜSÜ'NDE YAN YOL 15 GÜN KAPALI KALACAK

Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Çalışmalar süresince yan yolu kullanan araçların geçişi 15 gün boyunca D-100 ana yolu üzerinden sağlanacak. İBB'nin planlamasına göre yan yol, 23 Kasım Pazartesi günü tek şerit olarak yeniden ulaşıma açılacak.

Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba günü tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması hedefleniyor.

MARMARAY HATTINDAKİ KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR 180 GÜN SÜRECEK

Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Marmaray hattı üzerinden geçen köprünün yenilenmesi için de çalışma başlatılıyor. Yaklaşık 180 gün sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında 8 Kasım Pazar günü saat 00.00'dan itibaren Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda çalışma süresince araç ve yaya trafiği için alternatif güzergahlar oluşturuldu.

ARAÇ TRAFİĞİ: Sürücüler, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak üzerinden ulaşım sağlayabilecek.

YAYA TRAFİĞİ: Yayaların geçişi, köprünün yanında inşa edilecek geçici rampa üzerinden gerçekleştirilecek.