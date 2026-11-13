Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bağlaması planlanan demir yolu projesinin ihalesine 25 teklif geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje için altı uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni demir yolu projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergâhını kapsayan projenin, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacağını belirten Uraloğlu, çalışmalar kapsamında 125 kilometrelik çift hatlı demir yolu inşa edileceğini bildirdi.

125 KİLOMETRELİK DEMİR YOLU İNŞA EDİLECEK

Projenin teknik detaylarını paylaşan Bakan Uraloğlu, güzergâh boyunca 42 köprü ve viyadük ile 44 tünel yapılacağını açıkladı.

Uraloğlu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"İhale kapsamında 125 kilometrelik çift hatlı demir yolu inşa edilecek. Projemiz kapsamında 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü ve viyadük ile 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel inşa edeceğiz. Hat, Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak."

İKİ HAVALİMANI İLK KEZ DOĞRUDAN DEMİR YOLUYLA BAĞLANACAK

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ilk kez doğrudan demir yolu bağlantısına kavuşacağını belirten Uraloğlu, yeni hattın kent içi ve şehirler arası ulaşım açısından önemli bir alternatif oluşturacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Projemizle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlayacağız. Böylece hem yolcu taşımacılığında yeni bir ulaşım alternatifi sunacak hem de İstanbul'un demir yolu ağını güçlendireceğiz." dedi.

YILDA 33 MİLYON YOLCU, 30 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK

Bakan Uraloğlu, demir yolu hattının tamamlanmasının ardından yıllık 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Gebze'den başlayarak iki havalimanını Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden birbirine bağlayacak ve Çatalca'ya uzanacak hat, yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na da entegre edilecek.