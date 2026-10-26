26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle İstanbul’da metro ve metrobüs sefer saatleri merak ediliyor. Peki, toplu taşıma seferleri bu gece saat kaça kadar devam edecek?

Metro İstanbul, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi nedeniyle sefer saatlerini düzenledi. Altı metro hattında seferler gece saat 01.00’e kadar uzatılırken M2 Yenikapı-Hacıosman hattında maç öncesi ve sonrasında ek trenler hizmet verecek.

Düzenlemeyle taraftarların maç öncesinde stadyuma, karşılaşmanın ardından ise evlerine ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

HANGİ HATLAR SAAT 01.00’E KADAR ÇALIŞACAK?

Metro İstanbul’un duyurusuna göre sefer saatleri uzatılan hatlar şöyle:

-M1A: Yenikapı-Atatürk Havalimanı

-M1B: Yenikapı-Kirazlı

-M2: Yenikapı-Hacıosman

-M4: Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

-M5: Üsküdar-Sultanbeyli

-M6: Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

METROBÜS GECE BOYUNCA ÇALIŞACAK MI?

Metrobüs seferleri 24 saat boyunca devam ediyor. Ancak gece saatlerinde sefer sıklığı gündüze göre azalabiliyor. Metro hatlarında ise derbi nedeniyle yapılan uzatma, belirtilen altı hat için saat 01.00’e kadar geçerli.

MAÇ ÖNCESİ 7,5 DAKİKADA BİR EK TREN

M2 hattında saat 19.30 ile 21.15 arasında mevcut Yenikapı-Hacıosman seferlerine ilave olarak Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler yapılacak. Ek trenler 7,5 dakikada bir hareket edecek.

MAÇ SONRASI SEFER ARALIĞI 5 DAKİKA

Karşılaşmanın ardından taraftar yoğunluğu devam ettiği sürece Hacıosman-Yenikapı yönündeki mevcut seferlere ek olarak Seyrantepe’den trenler kaldırılacak. Seyrantepe-Yenikapı arasındaki aktarmasız ek seferler 5 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek.