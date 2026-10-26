İstanbul’da İdeal Ecza Deposu ile yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren ÜSO Su Armatürleri’nin konkordato talepleri mahkemelerce reddedildi. İki şirket hakkında 21 ve 22 Ekim 2026 tarihlerinde iflas kararı verildi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan şirketlere ilişkin mahkeme kararları gündeme gelmeye devam ediyor. İstanbul’da ecza deposu ve su armatürleri sektörlerinde faaliyet gösteren iki şirketin konkordato talepleri reddedildi. Mahkemeler, şirketlerin iflasına bir gün arayla karar verdi.

İDEAL ECZA DEPOSU’NUN İFLASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan İdeal Ecza Deposu hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek 21 Ekim 2026 tarihinde iflasına hükmetti.

20 YILLIK ÜSO SU ARMATÜRLERİ DE İFLAS ETTİ

İkinci iflas kararı ise su armatürleri sektöründe faaliyet gösteren ÜSO Su Armatürleri hakkında verildi.

NTV’nin haberine göre İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren şirketin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, 22 Ekim 2026 tarihinde şirketin iflasına karar verdi.

KONKORDATO TALEPLERİ REDDEDİLDİ

İstanbul’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren İdeal Ecza Deposu ve ÜSO Su Armatürleri, bir gün arayla verilen mahkeme kararlarıyla iflas etti.

Her iki şirketin de mali sıkıntılarını aşmak amacıyla başvurduğu konkordato süreci, taleplerin reddedilmesi ve iflas kararlarının verilmesiyle sonuçlandı.